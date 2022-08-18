انهالت عليه الرمال.. مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، مصرع شاب إثر سقوط كميات كبيرة من الرمال أثناء التنقيب عن الآثار.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز بدر يفيد بورود بلاغ بمصرع مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "ش. ر" 27 سنة مقيم بمركز بدر بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، سقطت عليه كميات من الرمال بكثافة مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.