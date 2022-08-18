الدفاع الروسية تعلن نشر صواريخ فرط صوتية فى كالينينجراد

أعلنت روسيا أنها نشرت، الخميس، طائرات مزودة صواريخ فرط صوتية في كالينينجراد مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان:"في إطار اتخاذ تدابير استراتيجية للردع الاضافي، أعيد نشر ثلاث طائرات ميج-31 مزودة صواريخ فرط صوتية في مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينجراد".

وأضافت: أن الطائرات الثلاث ستشكل وحدة قتالية "عملانية طوال 24 ساعة".

والصواريخ البالستية فرط صوتية "كينجال" وتلك العابرة "زيركون" تندرج في إطار أسلحة جديدة طورتها روسيا ويعتبر رئيسها فلاديمير بوتين أنها "لا تقهر" لأنها تستطيع الالتفاف على أنظمة دفاع العدو.