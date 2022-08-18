الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط شخصين خطفا طفلة لسحب الحضانة من الأم بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية في المنيا، اليوم الخميس، شخصين خطفا طفلة بتحريض من عمتها، لمساعدة والد الطفلة على اتهام طليقته بالإهمال وسحب حضانة أبنائه منها.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الشرفاء بشرق النيل بمركز المنيا بالعثور على طفلة صغيرة في حالة إغماء وتفترش الأرض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية.

وكشفت التحريات الأولية، بأن سيدة قررت خطف ابنة شقيقها لوجود خلافات أسرية وانفصاله عن زوجته، وذلك في محاولة منها لإثبات إهمال الأم في حق أبنائها وسحب الحضانة منها لصالح الزوج، فقررت استئجار شابين ودفع مبلغ ألف جنيه لهما لخطف الطفلة وتركها بالشارع في حالة إعياء، لإثبات إهمال الأم، وقد تمكن رجال المباحث من ضبط الشابين واعترفا أن عمة الطفلة حرضتهما على ارتكاب الواقعة لإعادة الطفلة لوالدها وسحب حضانة الأبناء من الأم المطلقة.

 وتم تحرير  المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية المنيا شخصين خطف طفلة تحريض عمتها سحب حضانة

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