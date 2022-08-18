حبس عاطلين بتهمة تصنيع وترويج مخدر «الأستروكس» بالقاهرة

أمرت نيابة البساتين، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس واتخاذهما إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول نشاطهما الإجرامى وأمرت بالتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث بقسم شرطة البساتين من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر البودر تستخدم فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر ومبلغ مالى وميزان حساس.

وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر، والاتجار بها بالاشتراك مع عاطل "له معلومات جنائية"، وبتكثيف التحريات أمكن ضبط الأخير وبحوزته "كمية من الإستروكس المخدر وكمية من مخدر الآيس وفرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول".

وبمناقشتهما أقرا بقيام الأول باستئجار إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر.

وباستهداف الشقة عُثر بداخلها على كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار- عدد من الأدوات المستخدمة فى التصنيع والتعبئة.

وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.