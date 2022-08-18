الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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رياضة

مو على الباب.. صلاح يفاجئ الأطفال ومشجعى ليفربول بزيارة خاصة (فيديو)

جريدة الدستور
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم مصر وليفربول محمد صلاح، في زيارة خاصة لمشجعي الريدز في مدينة ليفربول وتوزيع الهدايا عليهم.

ويظهر في الفيديو فرحة مشجعي ليفربول بالملك المصري محمد صلاح.

وفي فيديو آخر فاجأ محمد صلاح، عددًا من الأطفال بمشاركتهم اللعب معهم بالكرة في جولة له خارج ملعب أنفيلد رفقة زميله في الفريق، اليوناني كوستاس تسيمكاس.

وفي مركز أنفيلد للرياضة والمجتمع، قام صلاح بمشاركة لعبة تنطيط الكرة مع الأطفال، كما قام بمراجعة مقاسات قمصانهم، ليهديهم قمصان ليفربول مناسبة لهم، وسط بهجة وسعادة كبيرتين من عشاق مو.

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