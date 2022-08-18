الخميس 18 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حسن عبدالله: العلاقة بين البنك المركزى والحكومة هدفها مصلحة مصر

حسن عبدالله
حسن عبدالله
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أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.

وقال حسن عبدالله إن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء، حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

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