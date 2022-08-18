سقوط مسجل انتحل صفة طبيب قبل إجراء عملية جراحية

تمكن ضباط قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأنشأ حسابًا على "فيسبوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة؛ بانتحال صفة "طبيب بشرى" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى- 2 هاتف محمول.

بمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.