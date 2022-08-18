الخميس 18 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 12 شخصًا أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالأقصر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط 12 شخصًا بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بالأقصر.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالحفر والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه. 

كما ضُبط بمسكنه 11 شخصًا "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالحفر وعُثر على "حفرة تنتهى بسرداب أثرى - بعض الشواهد الأثرية - كسر من الفخار - قطعة من الجرانيت الأسود مستديرة الشكل (يُشتبه فى أثريتها) - الأدوات التى يتم استخدامها فى عملية الحفر والتنقيب".

بمواجهتهم اعترفوا بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن القطع الأثرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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