الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

الشيخ جابر طايع يحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنوفية

جريدة الدستور
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حصل الشيخ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني الأسبق بوزارة الأوقاف؛ على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنوفية.

الدراسة جاءت تحت عنوان “جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف في الفترة من 2000 -2020 م دراسة تحليلية”. 
 

وعن ما دفعه  لكتابة هذا البحث في هذا الموضوع، قال: "من خلال عملى في وزارة الأوقاف لاحظت أن الأحداث التي 
مرت بها البلاد خلال العشرين عاما الماضية  كانت متلاحقة وتحتاج إلى إظهار دور المؤسسات الدينية في هذه المرحلة 
والتي تلتها ثورتان 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 غيرتا مجرى الأحداث في مصر والعالم العربي، حيث إن جماعات التطرف والعنف عملت على إحداث شرخ بين الشعب ومؤسسات الدولة الرسمية مستخدمة دور العبادة ) المساجد( والجمعيات الأهلية والعمل الخدمي لإحداث فجوة  بين المواطن ومؤسسات الدولة المدنية للحصول علي مكاسب سياسية ضيقة  مستخدمة الفراغ التي أحدثته بعض الجماعات بفعل التشكيك في قدرة مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات المواطن والتى استعلت هذه الثعرة لتنفذ من خلالها لنشر الأفكار المتطرفة التي كادت تودى بحياة المجتمع".

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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