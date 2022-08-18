4 أكتوبر سماع الشهود فى محاكمة سيدة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها

قررت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب تأجيل محاكمة زوجة بالاشتراك مع عشيقها، في قتل زوجها للتخلص منه لوجود علاقة عاطفية بينهما، لجلسة 4 أكتوبر لمناقشة شهود الإثبات.

وتعود أحداث القضية رقم 2311 لسنة 2022 جنايات قسم ثاني العاشر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، يفيد إشارة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر بوصول "حسن. م. م" عامل جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفحة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد كريم عاطف، معاون مباحث قسم ثاني العاشر، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، عن وجود علاقة عاطفية بين زوجة المجني عليه وتدعى "فاطمة. م. ح"، 40 عامًا، ربة منزل وبين "محمد. م. ال" وافتضح أمرهما للزوج، فاتفقا فيما بينهما على إزهاق روحه للتخلص منه، وبيتا النية على ذلك، فقامت الزوجة بإعطائه مهدئات لإضعاف قواه، وما إن سنحت لهما الفرصة حتى انهالا عليه بالضرب مستخدمين عصا خشبية وقاما بخنقه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة واستوليا على هاتفه المحمول والكارت البنكي الخاص به، ثم ادعت الزوجة وفاته إثر سقوطه من السلم، لكن شقيق المجني عليه ارتاب في روايتها بعد عثوره على كدمات بجسد شقيقه، فأبلغ المباحث.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على الزوجة وعشيقها المتهم في الواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.