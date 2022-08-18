الخميس 18 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط عاطل متهم بالشروع فى قتل عامل بأوسيم

عاطل
عاطل
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة عاطل بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين اعتداء عامل على عاطل بسلاح أبيض وإصابته بجرح طعني بسبب خلافات سابقة بينهما وتشاجر المجني عليه مع المتهم منذ عدة أيام، حيث تجدد الخلاف بينهما وارتكب المتهم الجريمة. 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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