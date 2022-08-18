الخميس 18 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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فن

«المتحدة للخدمات الإعلامية» توجه الشكر لحسن عبدالله بعد تعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
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أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، بيانًا بشأن تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وقالت المتحدة للخدمات الإعلامية: "انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صباح اليوم، في سياق متابعته لسياسات التطوير، وخلال الاجتماع توجه المجلس بوافر الشكر للسيد حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات على مختلف الأصعدة".

واستكمل: "حيث إنه وبالرغم من التحديات التي تواجه صناعة الإعلام في العالم تمكنت المجموعة من تحقيق أهداف النمو التي تتسق مع طموحاتها كأحد أكبر الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، وأعرب مجلس إدارة الشركة المتحدة عن خالص أمنياته بالتوفيق للسيد حسن عبدالله في مهمته الجديدة بعد اختياره قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي".  

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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