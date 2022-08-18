جامعة النهضة تطلق أولى أكاديميات النادي الأهلي بالصعيد بالتعاون مع نادي القرن

◄ د. حسام الملاحي: التعاون بين جامعة النهضة والأهلي شراكة بين كيانين كبيرين

◄ جامعة النهضة منارة كبرى للعلم في مصر والنادي الأهلي قلعة عملاقة في الروح الرياضية

◄ الكابتن شطة: جامعة النهضة وفرت كل الإمكانات لنجاح أكاديمية الأهلي في بني سويف .. ونتطلع لدور أكبر في المستقبل

◄ محافظ بني سويف: محظوظين بوجود جامعة النهضة على أرض المحافظة .. ووجود النادي الأهلي يضع بني سويف في المكانة التي تستحقها



نظمت جامعة النهضة ببني سويف احتفالية كبرى لإطلاق "أكاديمية النادي الأهلي" والتي تقام على ملاعب جامعة النهضة ومركز شباب بني سويف وتعد أول أكاديمية للنادي الأهلي في صعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، وكوكبة من نجوم النادي الأهلى على رأسهم الكابتن عبد المنعم شطة رئيس أكاديميات النادي الأهلي، والكابتن إكرامي الشحات، والكابتن فوزي سكوتي، والكابتن ياسر ريان.

أطلاق أكاديمية النادي الأهلي

وخلال كلمته، قال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، إن التعاون بين جامعة النهضة والنادي الأهلي هو شراكة بين كيانين كبيرين بما يمثله النادي الأهلي من قيمة كبرى في الرياضة المصرية والأفريقية، وجامعة النهضة والتي تعد أول وأكبر جامعة خاصة في صعيد مصر واحد منارات العلم الكبرى في مصر، مؤكدا علي توفير كافة الإمكانات والدعم الكامل الذي يقدمه رئيس مجلس الامناء المهندس محمد الرشيدي من للجامعة من أجل وضع "النهضة" ضمن صفوف كبرى الجامعات الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة محظوظة بتواجد جامعة النهضة على أرضها لمساهمتها الكبيرة خلال السنوات الماضية في دعم وتنمية المحافظة، وأن وجود كيان كبير مثل أكاديمية النادي الأهلي في بني سويف فخر كبير لكل أبناء المحافظة ونقله نوعية للمحافظة إلى المكانة التي تستحقها.

أطلاق أكاديمية النادي الأهلي

من جهته، وجه الكابتن عبد المنعم شطة رئيس أكاديميات النادي الأهلي، الشكر إلى جامعة النهضة على توفيرها كافة الإمكانات اللازمة من ملاعب وأدوات لإنجاح الأكاديمية الأولى للنادي الأهلي في صعيد مصر، مشيراً إلى أن جامعة النهضة قادرة على توفير المزيد من الملاعب للتوسع في دور النادي الأهلي بمحافظة بني سويف وصعيد مصر.

وقال الكابتن فوزي سكوتي عضو لجنة اختيار اللاعبين المتميزين بالنادي الأهلي، إن التعاون مع جامعة النهضة يفتح الباب أمام اكتشاف مزيد من المواهب في مصر، خاصة وأن النادي الأهلي يعمل بشكل دائم من خلال أكاديمياته على البحث عن أفضل المواهب في مصر.

أطلاق أكاديمية النادي الأهلي

وأشار الكابتن ياسر ريان عضو لجنة اختيار اللاعبين المتميزين بالنادي الأهلي، إلى الدور الكبير لذي لعبته جامعة النهضة في خروج أكاديمية النادي الأهلي ببني سويف إلى النور مشيداً بالتعاون الكبير بين الجامعة وأكاديمية النادي الأهلي نحو زيادة قاعدة ممارسة الرياضة في الصعيد.

حضر الاحتفال قيادات جامعة النهضة ونواب مجلس الشعب والشيوخ بمحافظة بني سويف.