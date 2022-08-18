الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بمواد مخدرة وسلاح نارى فى القليوبية

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر
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أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل "له معلومات جنائية"، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه وبحوزته "بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من الهيروين المخدر- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي).

كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخيرة المضبوطين، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في القليوبية، في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته (بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من الهيروين المخدر- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بنها القليوبية حبس حيازة أسلحة نارية عنصر إجرامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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