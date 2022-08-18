حبس السائق المتهم باقتحام مزلقان قرية بالشرقية

تسبب فى مصرع عامل

قررت نيابة أبوحماد العامة بالشرقية، حبس سائق سيارة نقل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإدانته بالتسبب فى مصرع عامل مزلقان قرية السعدية، التابعة لمركز أبوحماد، بعدما صدمه بسيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء محاولته العبور من المزلقان، وقت إغلاقه ولاذ بالفرار.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول السيد أحمد الصاحي، 52 سنة، مُقيم بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى مكلف بالعمل على مزلقان السعدية، الواقع في المنطقة ما بين مركز أبوحماد ومحجر المدينة، وأنه قد صدمته سيارة نقل ثقيل حاولت عبور المزلقان أثناء غلقه، وحين حاول المتوفى منع قائدها من العبور صدمته السيارة وأودت بحياته.

وتم ضبط سائق السيارة، 21 عامًا، مقيم بدائرة مركز أبوحماد، وبالعرض على النيابة، صرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.