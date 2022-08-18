ميريت أحمد لاشين تحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب لـ«المواي تاي» بماليزيا

حصلت الدولية ميريت أحمد لاشين، لاعبة المنتخب الوطني لرياضة «المواي تاي»، على الميدالية البرونزية (وزن 75+) ببطولة العالم للشباب والمقامة حالياً في ماليزيا من 9 إلى 21 أغسطس، بمشاركة أغلب دول العالم، وعلى رأسها روسيا والإمارات والولايات المتحدة وإيران وتايلاند وبلجيكا والعراق.

و«المواي تاي» أو «الملاكمة التايلاندية» من أهم وأصعب الفنون القتالية على مستوى العالم، ويطلق عليه فن الأطراف الثمانية، فاللاعب يستخدم القبضتين والكوعين والرجلين والركبتين، ويتميز لاعب «المواي تاي» بالقوة والخفة والقدرة على المواجهة .

وحصد المنتخب المصري إلى الآن على 4 ميداليات برونزية، وتأهل ثلاثة لاعبين إلى الأدوار النهائية.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من رئيس الاتحاد محمد إبراهيم، والجهاز الفني المكونوليد زكريا مدرب وأيمن الحمصاني مدرب، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 8 ، الذين خاضوا منافسات قوية ضد المنتخب الروسي و التايلاندي والتركي.