إصابتان بخرطوش فى مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة في القليوبية إصابة شخصين بشظايا خرطوش بمناطق متفرقة بالجسم خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب وجود خلافات عائلية بين عامل وأرملة ابنه لقيامه بطردها من مسكن الزوجية وعدم تمكنها من الحصول على منقولاتها الزوجية، وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة أرض الدكتور بعزبة رستم دائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة بين "ش. م. س"، 61 سنة، وشهرته "فلفل"، وأرملة نجله "أ. م. م"، 20 سنة، ربة منزل، يقيمان في دائرة القسم، بسبب قيام الأول بطرد الثانية من مسكن الزوجية وعدم تمكنها من الحصول على منقولاتها، تطورت لمشاجرة، وتدخل عدد من الأشخاص مع كل من الطرفين لمناصرتهما، وأسفرت عن إصابة "م. ن. ف"، 40 سنة، عامل، برش خرطوش بالعين اليسرى، و"ص. م. ص"، 17 سنة، طالب، برش خرطوش بالعين اليمنى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط السلاحين الناريين "فردي خرطوش" المستخدمين بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.