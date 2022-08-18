أزمة بين «أكتيفيجن بليزارد» واتحاد عمال الاتصالات فى أمريكا

لا تزال أكتيفيجن بليزارد تتلقى شكاوى بشأن انتهاكات العمل المزعومة، حيث تقدم اتحاد عمال الاتصالات في أمريكا (CWA) بتهمة ممارسة عمالية غير عادلة تتهم مطور اللعبة بمراقبة العمال بشكل غير قانوني خلال احتجاج في شهر يوليو على عدم المساواة بين الجنسين.

وقالت CWA، إن الشركة رفضت أيضًا الوصول إلى قناة دردشة تناقش ظروف العمل وقطعت السبل الداخلية لمناقشة العمالة.



ورفضت Activision Blizzard بشكل عام التأكيدات، وقالت إن اتهامات الدردشة خاطئة، وأن توصيف CWA الذي طال أمده "يتجاهل الحقائق عمدًا" بينما يمنع الشركة من حماية العمال من سوء المعاملة.

جادلت الشركة أيضًا بأن المشرفين الوحيدين على الاضرابات هم موظفو العلاقات العامة الذين يقفون على "مسافة محترمة" للإجابة على أسئلة الصحافة، حسبما نقل موقع Engadget.

وقالت الشركة سابقًا، إنها تتعاون مع التحقيقات في ممارساتها في مكان العمل وجادلت بأن الموظفين يمكنهم التحدث بحرية عن مواقف مكان عملهم.

ومع ذلك أكدت CWA، أن ناشر Call of Duty قد بذل "جهودًا متواصلة" لخنق منظمي العمل ، مثل رفض الاعتراف باتحاد ضمان الجودة، والتعاقد مع شركة المحاماة ريد سميث التي تخرق النقابات.

التهمة هي الأحدث في سلسلة من الاتهامات المتعلقة بالعمل بخلاف فضيحة التحرش الجنسي التي بدأت الكثير من الضجة الحالية، قدمت CWA دعوى في يونيو مدعية أن Activision Blizzard انتهكت قانون العمل من خلال فصل مقاولي ضمان الجودة.

في مايو قرر المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، أن هناك ميزة وراء مزاعم بأن الشركة تهدد منظمي العمل، كما نشرت تقارير متعددة مزاعم بأن عملاق الألعاب كان يدفع رسائل مناهضة للنقابات.



الشكوى الجديدة لا تغير بالضرورة مأزق Activision Blizzard، تتعرض الشركة لعقوبات وتغييرات إلزامية في السياسة إذا تبين أنها تنتهك قانون العمل، ومع ذلك فإن التهمة تضيف مزيدًا من الضغط ويمكن أن تشكل عقابًا محتملًا.