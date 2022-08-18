الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تلغراف: الغرب سيقلص دعمه لكييف إن لم تتقدم قواتها فى دونباس

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن عدم تقدم القوات الأوكرانية في دونباس وخيرسون في الأشهر الثلاثة المقبلة، قد يؤدي إلى تراجع الدعم الغربي لكييف.

 

وأضافت الصحيفة أنه "لم يتبق أمام أوكرانيا سوى القليل من الوقت لتغيير الوضع في ساحة المعركة، حيث إن اقتراب الطقس البارد سيكون لصالح روسيا، نظرا لاعتماد عدد من الدول الأوروبية على مصادر الطاقة الروسية".

 

وأضافت أن "استياء الناخبين واسع النطاق" بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة سيصبح مشكلة كبيرة للحكومات في أوروبا وإجبارها على إعادة النظر في دعمها لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا ، والتي "لم تحقق النتيجة المتوقعة".

 

ورأت أنه في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في إندونيسيا في نوفمبر، قد يقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة في أوكرانيا، بشرط أن تحتفظ روسيا بالسيطرة على دونباس وشبه جزيرة القرم وعدد من المناطق الأوكرانية التي تم تحريرها.

 

وتابعت أنه على خلفية الصعوبات الاقتصادية الحادة، سيكون القادة الغربيون مستعدين للموافقة على مقترحات موسكو وتشجيع أوكرانيا على تقديم تنازلات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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