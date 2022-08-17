إطلالة ساحرة.. آخر ظهور للنجمة شيرين عبدالوهاب (صور)

أطلَّت المطربة شيرين عبدالوهاب، على جمهورها في أحدث ظهور لها منذ أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث شاركت في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية طب جراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

واحتفلت كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الكاتب والاعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هالة المنوفي عميد الكلية.

وشارك في الحفل كل من النجمة شيرين عبد الوهاب، والدكتور أشرف ذكى نقيب الممثلين، والنجوم روجينا وأحمد زاهر وحمادة هلال وسهر الصايغ ونجلاء بدر.

وخلال الحفل، كرمت الجامعة صوت مصر الأصيل شيرين شيرين عبد الوهاب التى ظهرت بإطلالة ساحرة خطفت بها أنظار الحضور.

وأشعلت “عبد الوهاب” الحفل بأغانيها المتميزة منها "ماشربتش من نيلها" و"يا معافر"، وحرصت على تهنئة الطلاب ومداعبتهم وتوجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى.

واحتفى حمادة هلال بالخريجين وغنى أغنيته الشهيرة "والله وعملوها الرجالة" وسط تصفيق حاد من الطلبة وأهاليهم وعلق قائلا :"سعيد اني موجود معاكم وتحية لكل قيادات الجامعة والتحية أيضا لكل طلاب مصر".

