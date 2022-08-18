أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 18-8-2022

استقرت أسعار الدواجن في مصر خلال تعاملات اليوم في أسواق التجزئة وفي بورصة الدواجن بعدما بدأت في التراجع منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد أن ارتفعت لأسابيع طويلة تجاوز فيها أسعار الدواجن البيضاء 40 جنيهًا.

وبدأت أسعار الدواجن في التراجع ثم الاستقرار عن نفس المستوى، وبلغ سعر الكيلو في الدواجن البيضاء ما بين 31 إلى 32 جنيهًا في سوق التجزئة، بينما بلغت أسعار الدواجن في البورصات بين 25 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وهناك اختلافات طفيفة بين أسعار الدواجن من بورصة لبورصة.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم في مصر، وسعر كرتونة البيض، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

بلغ سعر الكيلو فى الدواجن البيضاء ما بين 31 إلى 32 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن البلدى من 63 إلى 64 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن الفيومى من 60 إلى 62 جنيهًاز

أسعار الدواجن الساسو 58 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه بين 85 و90 جنيهًا.

سعر الأوراك من37 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأجنحة من 28 إلى 30 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة وقوانص الدواجن من 42 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الدواجن في البورصة

تراوحت أسعار الدواجن في البورصة بين 25 و29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 19 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.

تراوح الكتكوت الأبيض بين 4 و4.25 جنيه.

تراوح الكتكوت الساسو بين 4.75 و5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت عمر يوم 6.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض

بلغ سعر كرتونة بيض أحمر بين 57.00 جنيه و58.00 جنيه.

بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بين 51.00 جنيه و52.00 جنيه.

بلغ سعر كرتونة بيض بلدي بين 57.00 جنيه و58.00 جنيه.

أسعار الرومي

بلغ سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم: بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت رومي بوم عمر شهر: بين 16.00 جنيه و16.50 جنيه.

بلغ سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم: بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت رومي برونزي وزن 500 جرام عمر 45 يومًا: بين 44.00 جنيه و44.50 جنيه.