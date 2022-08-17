الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

فى إطار المصالحة الوطنية.. «المنفى» يبحث أوضاع المُهجرين من بلدية مرزق

المنفي ووفد المجلس
المنفي ووفد المجلس التسييري لبلدية مرزق
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، أوضاع مُهجري مرزق، وإمكانية عودتهم لمدينتهم، في إطار مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان المجلس الرئاسي، مع ممثلين عن المجلس التسييري لبلدية مرزق، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

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وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر "فيس بوك"، أن اللقاء استعرض سبل دعم المجلس التسييري للمدينة، من أجل مساعدته في تقديم المساعدات اللازمة للمهجرين والنازحين، في كافة المناطق والمدن.

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وقبل ذلك الاجتماع بوقت قصير، عقد المنفي اجتماعا مع وفداً من أعيان وحكماء مدينة نالوت وقياداتها العسكرية، الذين أكدوا دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تقوض عملية السلام، وتعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

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واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

وكان المنفي بحث على مدار اليومين الماضيين، في اجتماعات منفصلة،  ملف المصالحة الوطنية، مع ممثلين عن بلديتي العجيلات والجديدة، وأيضا عددًا من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة.

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وتاتي تلك الاجتماعات بالتزامن مع عقد عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي مباحثات مع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند،  حيث أكد الأخير أن بلاده تحث حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأشاد السفير الأمريكي بـ "تفاعل المجلس الرئاسي بقيادة المنفي مع القادة الرئيسيين"، مشيرًا إلى المناقشات المكثفة في القاهرة وأنقرة وليبيا في هذا الإطار.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مشروع المصالحة الوطنية بلدية نالوت بلدية مرزق مهجري مرزق

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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