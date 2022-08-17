الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالبدرشين‎‎

مشاجرة
مشاجرة
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تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة إصابة 4 أشخاص بمنطقة دهشور التابعة للبدرشين خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة.

كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة دهشورالتابعة للبدرشين.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة دهشورالتابعة للبدرشين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، من السيطرة على المشاجرة والتي تبين أنها بسبب خلافات سابقة ونتج عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ضبط باقي أطراف المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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