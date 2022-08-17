الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة سيدة في الرياح الناصري بمنشأة القناطر

جثة
جثة
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تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعه في واقعة العثور على جثة سيدة في الرياح الناصري بمنشأة القناطر وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر التابع لمديرية أمن الجيزة، قد عثروا على جثة سيدة ملقاة في ترعة بالرياح الناصري، وتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتفاصيل الحادث.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بالعثور على جثة سيدة بالرياح الناصري، التابع لدائرة المركز، فجرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفور ورود البلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور بالفعل على جثة سيدة ترتدي كافة ملابسها، ولا توجد بها إصابات.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وبدأت تحريات المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر من أجل التوصل إلى هويتها، ومحل إقامتها، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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