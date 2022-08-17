الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار والتعاطى بقليوب

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات على عامل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى والاتجار.

وأحال المحامى العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية المتهم «أ م ا»، 35 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين وبقصد التعاطى مخدر حشيش، وقاوم بالقوة والعنف «مأمور ضبط قضائى قائم على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات»، وقام بدفعه حال ضبطه، كما أحرز سلاحا ناريا ومطواة، وأحرز بقصد الاتجار عقارا مخدرا تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة «البنزوديازيين».

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة قليوب لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين» وسلاح نارى وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وميزان حساس.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والميزان الحساس لمساعدته في بيع التجزئة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارته وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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