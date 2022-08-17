الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفلة بالهرم

الاعتداء جنسيًا
الاعتداء جنسيًا
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قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ وذلك في اتهامه بالاعتداء جنسيا علي طفلة بدائرة الهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ كما أمرت بتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاعتداء على طفلة بمدخل أحد العقارات بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء على ابنتها بمدخل أحد العقارات بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ونجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم، والقبض عليه من خلال أحد الأكمنة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة حبس عاطل الاعتداء جنسيا طفلة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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