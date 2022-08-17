الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات إغاثية عبر جسر جوى للسودان

مصر ترسل مساعدات
مصر ترسل مساعدات إغاثية عبر جسر جوى لجمهورية السودان
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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوى الذى امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن .

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع  والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

وتأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام لكلا الجانبين .

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وائل لطفي

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