دراسة: النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة

أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يشكل خطورة على الصحة، ومع التساؤل حول مقدار الملح الضار بالصحة ، والقدر الآمن الذي يمكن استخدامه على الطعام، أجاب تقرير نشره موقع "ذا صن" حول هذه التساؤلات بخصوص الأنظمة الغذائية وتأثير الملح عليها.

وأوضح التقرير، أن الخبراء اكتشفوا أن مقدار الملح الذي تحتاج إلى تقليله للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة ولا ، ليس عليك التخلص منها تمامًا.

- تقليل بسيط لكمية الملح اليومية يقي بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب

ووفقًا لبحث حديث نُشر في" BMJ Nutrition Prevention & Health "، فإن مجرد خفض قليل من كمية الملح التي يتم تناولها يوميًا يمكن أن يقي بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فمن المعروف أن الملح يرفع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

و توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بما لا يزيد عن 6 جرام من الملح يوميًا، وهو ما يعادل حوالي ملعقة صغيرة واحدة، وهذا يشمل الملح الموجود في الأطعمة الجاهزة وعند الطهي، حيث تمكن البريطاني العادي من استهلاك حوالي 8 جرام يوميًا، أعلى بقليل من القدر اليومي الموصى به.

من ناحية أخرى، تمتلك الصين أعلى كمية من الملح في أي دولة حيث يأكل الشخص العادي 11 جرامًا يوميًا، من خلال تحليل حجم السكان وتناول الملح وأمراض القلب ، اكتشف العلماء أن تقليل تناول الملح بمقدار 1 جرام فقط في اليوم يمكن أن يمنع أكثر من تسعة ملايين نوبة قلبية وسكتات دماغية في الصين.

وقال الباحثون، من مجموعة حملات "Action on Salt"، إن تقليل تناول الملح بمقدار 1 جرام يمكن أن يمنع أيضًا أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة في البلاد في غضون ثماني سنوات، وعلى الرغم من أن البريطانيين لا يستهلكون الكثير من الملح مثل الناس في الصين، إلا أن الدراسة تشير إلى أن تقليل الملح مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

- تقليل الملح هو الإجراء الأكثر فعالية لخفض ضغط الدم

قال جراهام ماكجريجور، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة كوين ماري بلندن ، ورئيس منظمة Action on Salt والمؤلف المشارك للدراسة "إن تقليل الملح هو الإجراء الأكثر فعالية من حيث التكلفة لخفض ضغط الدم وتقليل عدد الأشخاص الذين يموتون يعاني من السكتات الدماغية وأمراض القلب ".

يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه دراسة أخرى نُشرت الأسبوع الماضي، إلى أن استبدال الملح ببدائل الملح الغذائية ، مثل LoSalt، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.