غرق شاب فى مياه النيل بطوخ

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بمياه الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بغرق شاب يدعى «ا.خ»، 37 سنة، مقيم أجهور الكبرى دائرة المركز بالقرب من الرياح التوفيقى بمنطقة برشوم المحطة.

انتقل المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وقوات الإنقاذ النهرى وجارٍ البحث عن الجثة وتولت الجهات المعنية التحقيق.