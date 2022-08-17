الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سياسة واقتصاد وإعلام.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

التنسيق
التنسيق
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انتظر طلاب المرحلة الثانية مؤشرات التنسيق الخاصة بهم على مدار الأسبوع الماضي، وفي هذه الأثناء أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

الكليات المتاحة  في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022 

وشملت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية : كليات التربية والآداب نظام وانتساب وكليات الحقوق نظام وانتساب وكليات الخدمة الاجتماعية وكليات السياحة والفنادق.

القائمة الكاملة لدرجات الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

الحد الأدنى للقبول في الكليات 2022 ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022.. والمؤشرات الرسمية

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك كليات كثيرة ومقاعد فارغة في كليات القمة لازالت باقية من المرحلة الأولى ومتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.

القائمة الكاملة لدرجات الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

الحد الأدنى للقبول في الكليات 2022 ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

علمي وأدبي.. الكليات المتاحة في تنسيق جامعة الأزهر 2022 للبنين والبنات

تنسيق الجامعات 2022.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى 2022 علمي علوم


الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الاعلام

الألسن

وكافة الكليات النظرية المناسبة لطلاب الشعبة العلمية.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

  • الحاسبات والمعلومات.
  • كليات الذكاء الاصطناعي
  • التخطيط العمرانى
  • فنون جميلة

الكليات المتاحة لشعبة الأدبي في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

  1. التربية
  2. الآداب
  3.  الحقوق
  4.  السياحة والفنادق
  5. الخدمة الاجتماعية
المرحلة الثانية الكليات المتاحة تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022 التنسيق الالكتروني

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الحد الأدنى للقبول في الكليات 2022 ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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