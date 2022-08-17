سياسة واقتصاد وإعلام.. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

انتظر طلاب المرحلة الثانية مؤشرات التنسيق الخاصة بهم على مدار الأسبوع الماضي، وفي هذه الأثناء أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

وشملت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية : كليات التربية والآداب نظام وانتساب وكليات الحقوق نظام وانتساب وكليات الخدمة الاجتماعية وكليات السياحة والفنادق.

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هناك كليات كثيرة ومقاعد فارغة في كليات القمة لازالت باقية من المرحلة الأولى ومتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022.



الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الاعلام

الألسن

وكافة الكليات النظرية المناسبة لطلاب الشعبة العلمية.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

الحاسبات والمعلومات.

كليات الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمرانى

فنون جميلة

الكليات المتاحة لشعبة الأدبي في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022