الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

دراسة تتوقع مستقبل أفضل لأطفال الحضانة ممن يتمتعون بمفردات متميزة

الحضانة
الحضانة
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توصلت دراسة إلى أن الأطفال في سن الحضانة الذين يتمتعون بأفضل المفردات يكونون أفضل في المدرسة، حيث إن تعليم طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة بضع كلمات إضافية يمكن أن يهيئها لمدى الحياة من النجاح الأكاديمي.

وجدت دراسة أجريت على قرابة 900 طفل في الرابعة من العمر أن أولئك الذين لديهم مفردات أكبر كانوا أكثر تفاعلًا مع المعلمين والأطفال الآخرين عندما بدأوا التعليم لاحقًا.

ووفقًا لموقع “الديلي ميل ” البريطاني اختبر الباحثون قدرات الصغار في الخريف ثم فحصوها عندما بدأوا المدرسة في الربيع التالي، كما إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر كيف يمكن حتى للاختلافات الصغيرة في السنوات الأولى للطفل أن يكون لها تأثير كبير على فرصهم في النجاح الأكاديمي. 

يأملون أيضًا أن تساعد النتائج المعلمين على تحديد الأطفال ذوي المفردات الصغيرة عند بدء المدرسة للحصول على مزيد من الدعم في تعلمهم. 

لاحظ المؤلفون أيضًا أن الأطفال الذين تعلموا التحكم في السلوك الاندفاعي قبل بدء المدرسة كان أداؤهم أفضل أيضًا في الفصل 

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تشينغتشينغ يانغ ، خبير التعليم المبكر في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة ، إن نتائج الفريق أظهرت تأثير إعداد الأطفال الصغار للنجاح في الفصل الدراسي.   

وقالت "أظهرت هذه الدراسة أن مستويات مهارات المفردات والتحكم المثبط الذي يظهره الأطفال في خريف سنوات ما قبل المدرسة مهمة لانخراطهم في الفصل الدراسي بطرق مختلفة".   

يبدو أن الأطفال الذين يتمتعون بمستوى أقل من السيطرة المثبطة ومهارات المفردات معرضون لخطر إظهار أنواع مختلفة من السلوكيات غير الجذابة.

أضافت أن النتائج المنشورة في مجلة  Early Education and Development ، كان لها آثار ليس فقط على الآباء ولكن على المعلمين أيضًا، وهذا يشير إلى أن المعلمين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التعرف على من قد يكون عرضة لمزيد من المشاركة السلبية، وبالنظر إلى مقدار الوقت الكبير الذي يقضيه الأطفال في الفصل الدراسي ، فإن هذه النتائج لها آثار على تحسين مفردات الأطفال وتطوير التحكم المثبط."

تعليم طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة ب سن الحضانة قدرات الصغار في الخريف النتائج المعلمين على تحديد الأطفال ذوي المفردات الصغيرة مستويات مهارات المفردات والتحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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