الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، خاصةً خريجى الكلية البحرية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية، وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة.

وقــع اللواء بحرى أ.ح محمود عـادل فوزى مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح أشرف إبراهيم عطوة  قائد القوات البحرية الذى أكد خلال مراسم توقيع البروتوكول أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى والعلوم البحرية لتظل القوات البحرية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما مما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية وعدد من مسؤولي جامعة الإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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