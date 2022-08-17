«الإدارية» ترفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية معاقين قيمة مطبوعات

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن جمعية للمعاقين بالإسماعيلية ، تطالب بمبلغ ١٠ ألاف جنيه من محافظة الإسماعيلية قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، وجاء الرفض بسبب وجود فواتير سداد لهذه المستحقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 30990 لسنة 55 ق.ع.

بداية الواقعة عام 2009، عندما أقامت جمعية للمعاقين دعوى تطالب فيها ، بإلزام الجهة الإدارية محافظة الإسماعيلية ، بأن تؤدي للجمعية التي يمثلها مبلغ مقداره 10220 جنيها، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، علة سند أن الجمعية تقوم بتوريد مطبوعات لمركز ومدينة الإسماعيلية من عام 1993 حتي عام 2004 بموجب فواتير سداد، ونجم عن المراجعة للحساب الفروق المستحقة للجمعية و المطالب بها، وتدعي جهة الإدارة بسداد جميع ما عليها بموجب فواتير حساب غير صحيحة.

وعام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها قضت فيه، برفض الدعوى، ما دعى الجمعية بإقامة طعن على الحكم.

وشيدت محكمة الدرجة الأولى، قضاءها على أن الثابت من الأوراق، أن الجهة الإدارية قامت بسداد مستحقات الجمعية بموجب الفواتير المسددة لها، عما تم توريده لها من مطبوعات، وأن الدعوى بذلك تكون غير قائمة علي سند صحيح مما يتعين القضاء برفضها.

ونوهت المحكمة إلى خلو ملف الطعن طيلة مراحل الطعن من الأوراق المطلوبة ، فقد تعذر ضم ملف أول درجة، ولقد ورد ملف الطعن خاليا إلا من التقرير المنطوي على أسباب الطعن، ومن ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل على ضووء الأسباب الواردة بتقرير الطعن.

ورأت محكمة الطعن أن أسباب الطعن على حكم أول درجة لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها، عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده.

وتأسيساً على ذلك، وفي ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقام على سند صحيح ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن علي الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديراً بالتأييد محمولا على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.