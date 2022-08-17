محاكمة مدير تصوير سينمائى لاتهامه بابتزاز فتاة بصور فاضحة فى الجيزة

أحالت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، مدير تصوير سينمائي إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بإفشاء أمور خادشة للشرف وارتكاب جرائم ضد النفس.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء أمور حادشة للشرف والخطف والقتل ونشر صوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب أن تستمر علاقتهما وأن يتزوجها.

واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بهاتفه الخلوي صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها واستعمل الصور المتحصل عليها من الاتهام السابق بغير رضاء المجنى عليها وأذاعها عبر فيسبوك وواتساب بأن أرسلها إلى المجنى عليها مهدداً إياها بإفشائها.