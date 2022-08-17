الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«فاتورة مياه» تقود نجارًا للسجن المؤبد بالشرقية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لإدانته بقتل شقيقه الأكبر لخلافات بينهما على دفع "فاتورة مياه".

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور، ومحمد حسنى بشري، ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 19328 لسنة 2022 جنايات منيا القمح، ليوم 4 يونيو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد وليد العطار، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول"صالح. م" 37 عاما سائق مقيم بدائرة مركز منيا القمح جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.

وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.

وتبين من التحريات قتل "سعيد . م" 33 عامًا، نجار، شقيقه، وذلك على إثر وجود خلافات بينهما دامت لمدة قاربت العامين، لكونهما قاطني ذات العقار، ويوم الحادث نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية على دفع فاتورة مياه المنزل المشترك بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية نجار جنايات منيا القمح مدير أمن الشرقية مستشفى منيا القمح النيابة

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