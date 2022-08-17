ماكرون ومودى يتفقان على العمل لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، الثلاثاء، على العمل معا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، أن ماكرون ومودي ناقشا الأوضاع في أوكرانيا "وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في أرجاء العالم".

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا عزمهما على "العمل معا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وقالت إن ماكرون الذي استقبل مودي في باريس في مايو، أكد خلال المحادثة "عزم فرنسا على مواصلة دعمها لأوكرانيا".

وتابعت أن الرئيس الفرنسي أكد من جديد "أهمية أن يتصرف المجتمع الدولي بطريقة منسقة" في مواجهة أزمة الغذاء.

وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى "التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والوضع في سريلانكا".