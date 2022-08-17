السجن 15 عاما لـ11 قيادى فى السكة الحديد سرقوا صندوق إشارات (فيديو)

أحال الفريق كامل الوزير وزير النقل، 11 من قيادات هيئة السكة الحديد للنيابة العسكرية، وتم الحكم عليهم بـ15 سنة سجن بسبب سرقة صندوق إشارات ثمنه 50 ألف دولار، بالإضافة لـ4 تجار قاموا بالشراء منهم.

وصرح وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بأنه يتم القبض على من يقومون بالسرقة في الهيئة بالمحافظات، وسيتم القضاء على هذه الظاهرة، وتم تحويل هؤلاء للنيابة العسكرية بناءً على القانون.

وتابع أن هذا الأمر يمثل أمناً قومى للدولة، ويُسيء لسمعة مصر؛ حيث أن هذا الصندوق هام جدًا لعمل القطارات، ويتسبب في تعطيل توقيت وصول القطارات في مواعيدها المحددة.

وأوضح الوزير، أن مرفق السكة الحديد هام جدًا، وتم عمل دراسة اتضح من خلالها وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات الأمر الذي يستدعي زيادة في أسعار التذاكر؛ خاصة بعد ارتفاع الدولار مرة واحدة من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.