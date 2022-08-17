الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الجيش الصحراوى يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية

الجيش الصحراوى
الجيش الصحراوى
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قال الجيش الصحراوي، يوم الثلاثاء، إنه نفذ هجمات جديدة استهدفت تخندقات القوات المغربية المتمركزة بجدار ابعزل بالتحديد بقطاعي المحبس والكلتة، مخلفا خسائر في الأرواح والمعدات.

 

وأفاد بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية بأن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت بقصف عنيف ومركز تخندقات الجنود المغاربة بمناطق اميطير لمخينزة، سبخة تنوشاد، روس السبطي، وأكرارة الفرسيك وأودي الظمران بقطاع المحبس.

 

وأضاف البلاغ أن تشكيلات أخرى من الجيش الصحراوي قصفت القوات المغربية بمنطقة أجبيل الكارة بقطاع الكلتة.

 

وأشار إلى أن مفارز من الجيش استهدفت القوات المغربية بقطاع أوسرد والمحبس وبمناطق كلب النص وأسطيلة ولد بواكرين، وأعكد أركان والعرية.

 

وأوضح أن الهجمات تتوالى مستهدفة معاقل الجيش المغربي، الذي تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب نص البيان.

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