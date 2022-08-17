الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

قسد : الجيش التركى سينقل قسرا اللاجئين إلى سوريا خلال الساعات القادمة

الجيش التركى
الجيش التركى
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مساء الثلاثاء أنه لا تغيير في الخريطة العسكرية والتوزع العسكري الميداني على جانبي الحدود السورية التركية، بما في ذلك تحركات الجيش التركي.

 

وأفادت بأن الجيش التركي سينقل عنوة عددا كبيرا من اللاجئين إلى الأراضي السورية خلال الساعات القادمة.

 

وأكد المركز الإعلامي لـ"قسد" أن القوات تدرس مستوى التهديدات ضد مناطقهم، وسترد على كافة التهديدات بالتوقيت المناسب.

 

وأفاد المركز بأن تركيا والموالون لها بدأوا بشن هجمات إعلامية ضمن إطار الحرب النفسية.

 

وأوضح المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه سيطلع الرأي العام على كافة التطورات بكل دقة.

 

وفي وقت سابق، شن الجيش التركي قصفا مكثفا على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج، شمال محافظة حلب السورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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