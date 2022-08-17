الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الكونغو الديمقراطية.. مقتل 16 شخصا بينهم 4 عسكريين بهجوم على منجم للذهب

هجوم على منجم للذهب
هجوم على منجم للذهب بالكونغو
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قتل 16 شخصا بينهم 4 عسكريين صباح الثلاثاء بهجوم مسلح استهدف منجما للذهب في إقليم إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وقبل أقل من أسبوع قُتل أربعة أشخاص في هجوم استهدف منجما للذهب في المنطقة الواقعة ضمن قطاع دجوغو في إقليم إيتوري، حيث خُطف صينيّان.

 

وفي الواقعتين توجّه أصابع الاتّهام إلى ميليشيا "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو) التي تنشط في منطقة إيتوري الغنيّة بالذهب والغارقة في دوامة عنف منذ أواخر العام 2017.

 

و"كويدكو" هي مجموعة مسلحة مرتبطة بطائفة دينية وتؤكد أنها تدافع عن قبيلة ليندو في مواجهة قبيلة هيما.

 

وقال مسؤول السلطة المحلية في مامبيسا أساني انغادجولي إن "عناصر في ميليشيا كوديكو حضروا بين الخامسة والسادسة إلى المنجم الواقع في قرية سومبو" التي تبعد 40 كيلومترا عن موقع الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي.

 

وتابع "قتلوا مدنيين، غالبيتهم من المزارعين والعاملين في موقع التعدين"، مؤكدا أنه شاهد بأم العين جثث 12 مدنيا وأربعة عسكريين.

 

وأكد هنري تيشلي يوغا كريلو وهو أيضا مسؤول في السلطات المحلية في مامبيسا، أن حصيلة القتلى 12 مدنيا بينهم طفلان وامرأتان، وأربعة عسكريين.

 

وأوضح انغادجولي وكريلو أن "هؤلاء العسكريين كانوا مكلّفين حراسة تعاونية للتعدين تتّخذ من القرية مقرا لها"، متهمين عناصر المليشيا بسرقة تجهيزات من هذه التعاونية "وكمية معتبرة من الذهب".

 

وأكد المتحدث باسم الجيش في الإقليم اللفتنانت جول انغونغو في تصريح لوكالة فرانس برس مقتل أربعة جنود قال إنهم "بذلوا دماءهم في الدفاع عن السكان وحمايتهم"، ولم يؤكد انغونغو حصيلة القتلى المدنيين.

 

وتعد "كوديكو" واحدة من أكثر المجموعات المسلحة شراسة وتنشط منذ أكثر من 25 عاما في شرق الكونغو.

 

وبالإضافة إلى المدنيين والعسكريين يهاجم عناصر هذه المليشيا النازحين والنشطاء الإنسانيين.

 

ووضع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي المقاطعات الشرقية في شمال كيفو وإيتوري في حالة طوارئ العام الماضي، ما عنى استبدال المسؤولين المدنيين بآخرين عسكريين، ولكن هذا الإجراء لم يحم المدنيين من الهجمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

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