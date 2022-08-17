سانشيز يدعو إلى مد أنابيب للغاز تربط إسبانيا بأوروبا الوسطى

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مد أنابيب للغاز تربط شبه الجزيرة الإيبيرية بأوروبا الوسطى عبر فرنسا، بهدف الحد من الاعتماد على الغاز الروسي.

وخلال زيارة لجزيرة بالما في جزر الكناري الإسبانية، أوضح سانشيز، في تصريح للصحفيين، أن مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه "أمر تطالب به الحكومة الإسبانية وتطلبه من أوروبا منذ زمن طويل".

وأضاف: "نأمل أن يتحقق هذا الحلم قريبا"، مثمنا موقف المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال الأسبوع الماضي إن أوروبا تفتقر "بشكل كبير" إلى إقامة خط بين شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى عبر فرنسا.

وقال سانشيز إن "إسبانيا يمكنها تقديم الكثير لأوروبا من أجل الحد من اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا، بفضل طاقتنا الكبرى على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي"، وشدد على أن "ثلث طاقات أوروبا الإجمالية على تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي موجودة في إسبانيا".

تملك إسبانيا ست محطات تسمح بمعالجة الغاز الطبيعي المسال المستورد بواسطة سفن لإعادة تحويله إلى غاز يمكن بعد ذلك ضخّه في شبكة الغاز الإسبانية وتصديره إذا اقتضى الأمر.

غير أن إسبانيا لا تملك سوى خطين قدرتهما ضعيفة يربطانها بفرنسا عبر بلاد الباسك بشمال غرب إسبانيا.

وكانت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة المالكة والمشغلة لشبكة الغاز الإسبانية، "إينرغاس"، تقدر الوقت الضروري حتى يصبح خط أنابيب الغاز هذا عاملا من الجانب الإسباني بنحو ثمانية إلى تسعة أشهر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتوقف على الطرف الفرنسي.

بينما علقت وزارة التحول البيئي الفرنسية على تلك التصريحات بالقول إن مثل ذلك المشروع "لن يستجيب للأزمة الحالية" إذ أنه يتطلب في مطلق الأحوال سنوات عديدة قبل أن يبدأ العمل.