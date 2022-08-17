الأربعاء 17 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

سانشيز يدعو إلى مد أنابيب للغاز تربط إسبانيا بأوروبا الوسطى

خطوط الغاز
خطوط الغاز
ads

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مد أنابيب للغاز تربط شبه الجزيرة الإيبيرية بأوروبا الوسطى عبر فرنسا، بهدف الحد من الاعتماد على الغاز الروسي.

 

وخلال زيارة لجزيرة بالما في جزر الكناري الإسبانية، أوضح سانشيز، في تصريح للصحفيين، أن مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه "أمر تطالب به الحكومة الإسبانية وتطلبه من أوروبا منذ زمن طويل".

 

وأضاف: "نأمل أن يتحقق هذا الحلم قريبا"، مثمنا موقف المستشار الألماني أولاف شولتس الذي قال الأسبوع الماضي إن  أوروبا تفتقر "بشكل كبير" إلى إقامة خط بين شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى عبر فرنسا.

 

وقال سانشيز إن "إسبانيا يمكنها تقديم الكثير لأوروبا من أجل الحد من اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا، بفضل طاقتنا الكبرى على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي"، وشدد على أن "ثلث طاقات أوروبا الإجمالية على تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي موجودة في إسبانيا".

 

تملك إسبانيا ست محطات تسمح بمعالجة الغاز الطبيعي المسال المستورد بواسطة سفن لإعادة تحويله إلى غاز يمكن بعد ذلك ضخّه في شبكة الغاز الإسبانية وتصديره إذا اقتضى الأمر.

 

غير أن إسبانيا لا تملك سوى خطين قدرتهما ضعيفة يربطانها بفرنسا عبر بلاد الباسك بشمال غرب إسبانيا.

 

وكانت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريسا ريبيرا، ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركة المالكة والمشغلة لشبكة الغاز الإسبانية، "إينرغاس"، تقدر الوقت الضروري حتى يصبح خط أنابيب الغاز هذا عاملا من الجانب الإسباني بنحو ثمانية إلى تسعة أشهر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتوقف على الطرف الفرنسي.

 

بينما علقت وزارة التحول البيئي الفرنسية على تلك التصريحات بالقول إن مثل ذلك المشروع "لن يستجيب للأزمة الحالية" إذ أنه يتطلب في مطلق الأحوال سنوات عديدة قبل أن يبدأ العمل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

الأكثر قراءة

«نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه».. ننشر التشخيص الطبى لوزير التنمية المحلية بحادث العلمين

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«أسقف المنيا»: لا إصابات فى حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الحجاوى وحاجتنا إليه

ماجد حبته

وزير التنمية المحلية

مؤمن المحمدي

حدوتة لـ«الأسف» مصرية

جلال حمام

سيناريوهات حرب الصين فى تايوان

د. القس صفوت البياضى

لا أجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها

عبدالحفيظ طايل

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم الجديد

أحمد عبدالعليم

اللغة العربية بين الهوية والتعليم

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا فعل التضخم بـ«إسرائيل»؟.. معدلات قياسية ومخاوف من استمراره

الخارجية الفلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» يكشف عنصرية الاحتلال

الجيش الإسرائيلى يحقق فى حادث مقتل جندى بنيران صديقة