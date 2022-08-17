رئيسة مولدوفا تعترف بخطر كارثة فى محطة زابوروجيه الذرية

اعترفت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بوجود خطر كارثة في محطة زابوروجيه الذرية جنوب أوكرانيا.

وقالت ساندو في حديث لقناة "نورد نيوز": "نأمل بتجنب كارثة نووية، لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة، وآمل بعدم ارتكاب الأخطاء".

وأضافت: "نأمل بعدم حدوث ذلك، لكن الخطر قائم".

وأكدت أن أجهزة السلطة المولدوفية اتخذت بعض الإجراءات لضمان أمن المواطنين.

وكانت وزارة البيئة المولدوفية قد أكدت في وقت سابق أنها تتابع مستوى الإشعاع في البلاد وتتبادل المعلومات مع أوكرانيا لتقييم المخاطر المحتملة على مولدوفا.