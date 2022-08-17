الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

زيادة 15 جنيهًا.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

سعر الذهب
سعر الذهب
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يتصدر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 محركات البحث العالمية «جوجل» و«تويتر»؛ بسبب اهتمام المصريين بأسعار الذهب بشكل يومي.

واستكمل الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022 مكاسبه بسوق الصاغة على مستوى الجمهورية، بالرغم من تراجع سعر الذهب عالميًا في بورصة المعادن خلال ثاني أيام التداولات الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-8-2022

سعر الذهب في مصر 

وفي هذا السياق، أوضحت  شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن إجمالي ارتفاع المعدن الأصفر في السوق المحلية بلغ نحو 17 جنيهًا للجرام الواحد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي لنحو 1066 جنيهًا، مقارنة بسعره  صباح أمس، الثلاثاء، إذ سجل 1049 جنيهًا، بدون المصنعية والتي تحدد وفقًا لكل عيار.

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انخفاض طفيف بأسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

وترصد جريدة «الدستور»، أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

ووفقًا لشعبة الذهب، فإن سوق الذهب تشهد تذبذبًا ملحوظًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات 1216 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

كما  أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عاود الارتفاع في التعاملات المسائية ليبلغ 1066 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًا ليبلغ 914 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8528 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 37696 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.216 مليون جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

الذهب سعر الذهب اليوم مصر الأربعاء 17-8-2022 سعر جرام الذهب عيار الجنية الذهب

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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