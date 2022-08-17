الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى التسول بالأزبكية

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهما باستغلال الأحداث في أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام في منطقة الأزبكية.

كما كلفت النيابة بمخاطبة وزارة التضامن لتوفير مأوي لـ4 أطفال ضبطوا بحوزة المتهمين الذين كانوا يستغلونهم في أعمال التسول، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين، لاتهامهما باستغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام متخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، وآخرى بدون عمل) باستغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام متخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض) حال استغلالهما لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول، وبصحبته (4) من الأحداث "المجني عليهم"، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان المذكوران باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمان إاترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

أجهزة الأمنية 4 أيام على ذمة التحقيقات الشرطة المتخصصة حبس متهمين 4 أيام حبس مسجلين خطر رجال المباحث ذمة التحقيقات

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