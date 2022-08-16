الطاقة النووية الأوكرانية: موقعنا يتعرض لهجوم سيبراني «غير مسبوق»

أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، مساء الثلاثاء، أنها تتعرض لهجوم سيبراني "غير مسبوق" على موقعها، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، في خبر عاجل الآن.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من قول رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية، إن القوات الروسية التي تحتل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تخرب خطوط الطاقة في محاولة لإمداد القرم بالكهرباء.

ويستمر القصف المدفعي للمحطة منذ يوم الجمعة قبل الماضي.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن الهجمات على واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا.

وأورد الإعلام الأوكراني أن بيترو كوتين رئيس إينيرجوأتوم قال يوم الثلاثاء الماضي، إن المحطة تعمل على نحو خطير جدا بعدما أعطت الهجمات الروسية ثلاثة خطوط متصلة بشبكة الطاقة الأوكرانية.

وأضاف أن روسيا تسعى أولا لإعطاب خطوط الكهرباء لمنظومة الطاقة الأوكرانية ثم توصل المحطة بشبكة القرم.

وكانت روسيا قد سيطرت على القرم وضمتها من أوكرانيا قبل ثماني سنوات.

على صعيد آخر أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيانا يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه "أنهم قلقون جدا إزاء التهديد الخطير الذي يسببه استيلاء القوات المسلحة الروسية على منشآت نووية أوكرانية وغيرها من الممارسات، على سلامة وأمن تلك المنشآت".

ويقول البيان: إن تلك الممارسات "تزيد على نحو خطير احتمال وقوع حادث نووي أو ما يؤدي إلى ذلك، وتهدد حياة سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي".

وقال وزراء الخارجية إنه يجب أن يتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى جميع المنشآت النووية في أوكرانيا بأمان ودون عوائق.

وفي وقت سابق اليوم دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية، مشددا على "المخاطر" التي يشكلها وجودها على سلامة الموقع.

ووفق الإليزيه، فأنه أثناء محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد ماكرون على "قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة الروسية ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية حول أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية ودعا الى انسحاب هذه القوات".

كما أعرب ماكرون عن "دعمه" لاقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بإرسال بعثة إلى الموقع "في أقرب وقت ممكن" لتفقده.