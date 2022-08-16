النيابة العامة تباشر التحقيقات فى حريق كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، حيث ورد بلاغ اليوم باندلاع حريق فيها ما أسفر عن تلفيات بالقاعة، ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.