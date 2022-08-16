الثلاثاء 16 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

ماليزيا.. رفض إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق والسماح بطعن أخير

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق
ads

وافقت المحكمة العليا في ماليزيا، الثلاثاء، على قبول طعن أخير من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عقوبة السجن 12 عاما بتهم الفساد، وسط احتمالات أن تمهد تبرئته الطريق أمام عودته إلى السلطة.

 

وهذه آخر مناورة قضائية محفوفة بالمخاطر أمام نجيب. وإذا خسرها سيُسجن بعد سنوات من النزاعات القانونية.

 

وقررت المحكمة الفدرالية النظر في الطعن، اعتبارا من الخميس، بعد رفضها التماسا من نجيب لإعادة المحاكمة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

مُني نجيب (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات عام 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

 

ويُتهم رئيس الوزراء السابق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق، وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

 

بعد محاكمة مطولة في المحكمة العليا، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينجيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.

 

وحكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما، ورفضت محكمة في ديسمبر طعنه في الحكم، ما دفعه إلى تقديم التماس نهائي أمام المحكمة الفدرالية، حيث جميع الأحكام الصادرة نهائية.

 

وكان رزاق يأمل في موافقة المحكمة على إعادة المحاكمة، لكن لجنة من خمسة قضاة رفضت طلبه بالإجماع.

 

وقال كبير القضاة تنغكو ميمون توان مات "برأينا، ليس هناك إجهاض للعدالة"، مضيفا أن رزاق "فشل في تخطي العتبة العليا" المتمثلة بأدلة جديدة ضرورية لإعادة المحاكمة.

 

وحدد القضاة بدء جلسات الاستئناف اعتبارا من الخميس، على ان تستمر لثمانية أيام.

 

وفي حال تثبيت الإدانة يبدأ رزاق تطبيق عقوبة السجن فورا، وفق محاميه.

 

ورغم الإدانة لا يزال رزاق يتمتع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين.

 

ولديه حوالى 4,6 مليون متابع على فيسبوك حيث يعلّق مرارا على التطورات وينتقد خصومه.

 

وشوهد مؤخرا وهو يحيي قادة وأنصار "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الذي ظل الحزب الرئيسي الحاكم منذ استقلال ماليزيا في 1975 حتى هزيمته في انتخابات 2018 وسط فضيحة "1 إم دي بي".

 

ماليزيا المحكمة العليا نجيب رزاق محاكمة رفض إعادة المحاكمة تهم الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

«نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه».. ننشر التشخيص الطبى لوزير التنمية المحلية بحادث العلمين

«أسقف المنيا»: لا إصابات فى حريق كنيسة القديس الأنبا بيشوى

إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم بطريق وادى النطرون

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حدوتة لـ«الأسف» مصرية

جلال حمام

سيناريوهات حرب الصين فى تايوان

د. القس صفوت البياضى

لا أجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها

عبدالحفيظ طايل

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم الجديد

أحمد عبدالعليم

اللغة العربية بين الهوية والتعليم

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا فعل التضخم بـ«إسرائيل»؟.. معدلات قياسية ومخاوف من استمراره

الخارجية الفلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» يكشف عنصرية الاحتلال

الجيش الإسرائيلى يحقق فى حادث مقتل جندى بنيران صديقة