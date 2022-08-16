الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

كيف يمكنك ارتداء الفساتين بطريقة عصرية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يحتار العديد من الفتيات في ارتداء الفساتين بطريقة عصرية ومواكبة للموضة، لذا من الضروري أن يتم متابعه الجديد في هذا العالم والألوان الخاصة بالفساتين وكيفيه اختياره توضح الفاشون بلوجر تقى التوني بعض النصائح الخاصة بكيفية ارتداء الفستان بطريقة صحيحة.

  • يوجد العديد من القواعد والأسس التي يجب الالتزام بها عند تنسيق الملابس، مثل: لون العينين، ولون البشرة، وشكل الجسم.
  • الخطوات تتمثل في الدراية بصورة متكاملة للألوان وطرق تناسقها ومدى تناسبها مع باقي الألوان للحصول على أفضل إطلالة وتناسق يدوم لوقت أكثر.
  • الطريقة الثانية للتنسيق تتمثل بين الألوان، معرفة أهمية الألوان الزاهية وطبيعة توافقها مع المناسبات المختلفة، فالمناسبات الاجتماعية تختلف في ملابسها عن المناسبات الخاصة بالسهرات والحفلات أو العمل، حيث يعتبر طريقة اختيار الملابس بصورة صحيحة ومدى توافقها مع طبيعة المناسبة ركيزة أساسية من ركائز دعم الإطلالة الخارجية.
  • تطوير أسلوب اختيار الملابس أثناء التسوق، واختيار طبيعة ألوان من الملابس تلائم مناسبات كثيرة وتعبر عن شخصيتك بصورة كبيرة.
  • لابد من تجنب ارتداء العديد من قطع الملابس في آن واحد ذات الألوان والأزهار، والرسومات المختلفة لعدم تشتت الانتباه بالمظهر.
  • ارتداء لون ساطع واحد وباقي الملابس تكون بلون واحد، كما ينصح بارتداء قطعة من الملابس الواسعة وباقي قطع الملابس ضيقة، مع مراعاة شكل الجسم، فلابد أن يتم اخفاء الديفوهات الخاصة به.
  • عند اختيار مجوهرات واكسسوارات عليكي اختيار البسيط مع الفساتين المليئة بالزهور حتى يتم تجنب الزخرفة الثقيلة مثل الخرزأو القطع المعدنية حتى لا تتسبب في تهيج الجلد بسبب العرق مع الحركة
  • ارتداء الفساتين المزركشة في المناسبات الليلية، بينما يناسب النهار ارتداء الفساتين المليئة برسومات الأزهار.
  • وفي النهاية على كل فتاة أن تختار ما يناسبها من عالم الموضة فليس كل ما هو موضة يناسبها بالتأكيد.

 

 

 

ارتداء الفساتين بطريقة عصرية بعض النصائح الخاصة بكيفية ارتداء الفستان بطريقة صحيحة تنسيق الملابس الخطوات تتمثل في الدراية بصورة متكاملة للألوان الفاشون بلوجر تقى التوني

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وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

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