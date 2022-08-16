كيف يمكنك ارتداء الفساتين بطريقة عصرية؟

يحتار العديد من الفتيات في ارتداء الفساتين بطريقة عصرية ومواكبة للموضة، لذا من الضروري أن يتم متابعه الجديد في هذا العالم والألوان الخاصة بالفساتين وكيفيه اختياره توضح الفاشون بلوجر تقى التوني بعض النصائح الخاصة بكيفية ارتداء الفستان بطريقة صحيحة.

يوجد العديد من القواعد والأسس التي يجب الالتزام بها عند تنسيق الملابس، مثل: لون العينين، ولون البشرة، وشكل الجسم.

الخطوات تتمثل في الدراية بصورة متكاملة للألوان وطرق تناسقها ومدى تناسبها مع باقي الألوان للحصول على أفضل إطلالة وتناسق يدوم لوقت أكثر.

الطريقة الثانية للتنسيق تتمثل بين الألوان، معرفة أهمية الألوان الزاهية وطبيعة توافقها مع المناسبات المختلفة، فالمناسبات الاجتماعية تختلف في ملابسها عن المناسبات الخاصة بالسهرات والحفلات أو العمل، حيث يعتبر طريقة اختيار الملابس بصورة صحيحة ومدى توافقها مع طبيعة المناسبة ركيزة أساسية من ركائز دعم الإطلالة الخارجية.

تطوير أسلوب اختيار الملابس أثناء التسوق، واختيار طبيعة ألوان من الملابس تلائم مناسبات كثيرة وتعبر عن شخصيتك بصورة كبيرة.

لابد من تجنب ارتداء العديد من قطع الملابس في آن واحد ذات الألوان والأزهار، والرسومات المختلفة لعدم تشتت الانتباه بالمظهر.