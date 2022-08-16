التحقيقات: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب داخل منزله بالسلام

تواصل تحقيقات نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في وفاة شاب داحل مسكنه، حيث استمعت إلى أقوال أسرة الشاب الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.

وتابعوا أن نجلهم استغل تواجده بمفرده داخل الشقة لمروره بحالة نفسية سيئة قرر على إثرها التخلص من حياته.



وكانت النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على شاب معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومه تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق، وتحرر محضر بالواقعة.