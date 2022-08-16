الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الولايات المتحدة تعتقل رجلًا بتهمة التهديد بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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اعتقلت السلطات الأمريكية، رجلًا بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لـ«قناة روسيا اليوم»، فقد أظهرت وثائق المحكمة، أن المعتقل يبلغ من العمر 46 عامًا من ولاية بنسلفانيا.

وخلال الشهر الماضي، نشر المعتقل العديد من التهديدات ضد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في إحدى المنشورات، إن هدفه الوحيد قتل أكبر عدد ممكن من عملاء المكتب قبل أن يموت.

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